Paolo Zangrillo | L’intelligenza artificiale come opportunità per la pubblica amministrazione

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In un mondo sempre più guidato dalla tecnologia, il Ministrosottolinea l’importanza di adottarenell’ambito della. Durante l’evento ComoLake 2024, il ministro ha evidenziato che non si tratta solo di un’adozione passiva, ma di un cambiamento culturale necessario per affrontare le sfide moderne. Il suo approccio si concentra sulla formazione continua e sull’importanza di avere una classe dirigente consapevole delle innovazioni tecnologiche. La necessità di un cambiamento culturaleha chiarito con decisione che, in passato, l’istruzione e la formazione erano prerogative delle maestranze, mentre i leader si occupavano principalmente di strategie. Oggi, però, la situazione è radicalmente cambiata.