Pallamano A Gold / Publiesse Chiaravalle, domani la sfida all'Alperia Merano

(Di venerdì 18 ottobre 2024) I ragazzi di Guidotti, dopo la prima vittoria in massima serie, affrontano in trasferta i Black Devils meranesi. Il commento di Keko Morettin, 18 ottobre 2024 – Un pomeriggio leggero e intenso allo stesso tempo: laha festeggiato la prima storica vittoria in Serie Acon un aperitivo squisito da PCQ srl – Progetto Costruzione Qualità. Presso la sede di uno dei fantastici partner dei biancoblu, la squadra di coach Andrea Guidotti ha ricaricato le pile in vista del prossimo impegno, il settimo del girone di andata. Verdino e compagni sabato fanno visitaBlack Devils, si gioca al PalaSport K. Wolf di. Trasferta lunghissima, quindi, nei pressi di Bolzano. Match previsto alle ore 19, visibile in diretta streaming (canale YouTube della Federazione).