Open Arms: minacce sui social e intimidazioni, assegnata la scorta alla pm Giorgia Righi (Di venerdì 18 ottobre 2024) È stata assegnata la scorta alla pm Giorgia Righi che, insieme a Marzia Sabella e Gery Ferrara, rappresenta l’accusa nel processo Open Arms contro il ministro Matteo Salvini. La decisione segue la valanga di insulti e minacce social arrivati dopo la richiesta di condanna a 6 anni della Procura nei confronti del vicepremier. Il leader della Lega è già a Palermo per seguire oggi, 18 ottobre, l’arringa difensiva della avvocata Giulia Bongiorno. Contro di lui le accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per avere impedito, cinque anni fa, lo sbarco a Lampedusa della nave Ong Open Arms con 147 migranti a bordo. È anche previsto in mattinata un flashmob in piazza Politeama con tutti i deputati e senatori del Carroccio. La pm l’unica fino a ora senza scorta La pm Righi era l’unica del pool di magistrate a non essere ancora tutelata. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di venerdì 18 ottobre 2024) È statalapmche, insieme a Marzia Sabella e Gery Ferrara, rappresenta l’accusa nel processocontro il ministro Matteo Salvini. La decisione segue la valanga di insulti earrivati dopo la richiesta di condanna a 6 anni della Procura nei confronti del vicepremier. Il leader della Lega è già a Palermo per seguire oggi, 18 ottobre, l’arringa difensiva della avvocata Giulia Bongiorno. Contro di lui le accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per avere impedito, cinque anni fa, lo sbarco a Lampedusa della nave Ongcon 147 migranti a bordo. È anche previsto in mattinata un flashmob in piazza Politeama con tutti i deputati e senatori del Carroccio. La pm l’unica fino a ora senzaLa pmera l’unica del pool di magistrate a non essere ancora tutelata.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

**Open Arms : arringa Bongiorno - 'soccorso non casuale ma consegna concordata con ong'** - Sono le parole dell'avvocata Giulia Bongiorno, nell'arringa difensiva al processo Open Arms a carico di Matteo Salvini accusato di aver impedito illegittimamente lo sbarco alla nave Open Arms con 147 migranti a bordo. La verità è che ci fu una consegna concordata perché qualcuno ha dato indicazioni precise a Open Arms molto prima della segnalazione di Alarm Phone che, peraltro, non era corretta". (Liberoquotidiano.it)

**Open Arms : arringa Bongiorno - 'su barcone non c'era squarcio - non era fuori controllo' - Non c'era nulla di rotto. Lo ha detto l'avvocata Giulia Bongiorno proseguendo la sua arringa difensiva al processo Open Arms. C'era o no questo squarcio? Alla fine l'onestà intellettuale emerge. . Si vede qualcuno che manovra verso poppa, è una persona esperta, e soprattutto ci sono delle diapositive che ci dimostrano che il barcone non era furi controllo, ci sono immagini. (Liberoquotidiano.it)

Matteo Salvini in aula a Palermo per il processo Open Arms : l’arringa difensiva attesa oggi - Ultimo aggiornamento il 18 Ottobre 2024 da Marco Mintillo Facebook WhatsApp Twitter . Nell’estate del 2019, la nave Open Arms, gestita dall’omonima ONG spagnola, si trovò a dover soccorrere un gruppo di migranti stremati, provenienti principalmente dalle coste africane e bloccati in mare per settimane. (Gaeta.it)