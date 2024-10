Nuova frangia dei Casalesi, il boss Mezzero sceglie la strada del silenzio (Di venerdì 18 ottobre 2024) Si sono svolti dinanzi al gip Campanaro del tribunale di Napoli gli interrogatori di garanzia degli indagati coinvolti nell'inchiesta sulla Nuova frangia del clan dei Casalesi che si stava ricostituendo sotto la guida del boss Antonio Mezzero, scarcerato a luglio del 2022 dopo 24 anni di Casertanews.it - Nuova frangia dei Casalesi, il boss Mezzero sceglie la strada del silenzio Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Si sono svolti dinanzi al gip Campanaro del tribunale di Napoli gli interrogatori di garanzia degli indagati coinvolti nell'inchiesta sulladel clan deiche si stava ricostituendo sotto la guida delAntonio, scarcerato a luglio del 2022 dopo 24 anni di

La nuova frangia dei Casalesi impone il pizzo alla bisca clandestina : 500 euro a settimana - Cinquecento euro al mese da una bisca clandestina a Curti. . . Questa la richiesta estorsiva formulata dal gruppo Mezzero, con le somme che da Davide Grasso e attraverso Michele Mezzero finivano anche al boss Antonio Mezzero, arrestato dai carabinieri del nucleo investigativo di Caserta all'esito di. (Casertanews.it)

Nuova frangia dei Casalesi - parla il comandante : "Non daremo tregua ai clan" - “Non daremo tregua ai clan”. E’ questo il messaggio del comandante provinciale dei carabinieri, Manuel Scarso, dopo l’operazione che ha portato all’arresto del boss Antonio Mezzero e di 14 persone complessivamente, che volevano rimettere in piedi il clan dei Casalesi. “L'importanza... (Casertanews.it)

