Spazionapoli.it - “Napoli? La loro forza è impressionante, ma…”: il calciatore lancia la sfida agli azzurri!

Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) L’inizio di stagione delè stato formidabile, ma intanto unhato un chiaro messaggiodi Conte. L’annata delè iniziata alla grande, visti i numerosi successi ottenuti sul campo e il successivo primo posto in classifica. Ad oggi, glioccupano la prima posizione con due lunghezze di vantaggio sull’Inter e tre sulla Juventus. Tutto ciò, rappresenta un chiaro messaggio per l’intera Serie A. Infatti, l’avvento di Antonio Conte alla Corte del Vesuvio ha ridato entusiasmo ai calciatori e all’intero mondo partenopeo, aprendo così un ciclo del tutto nuovo. Dopo le recenti prestazioni, la squadra non può più nascondersi e dovrà portare sulle spalle il “peso” di essere una delle favorite per la vittoria finale.