Mondiali ciclismo su pista, Milan in finale nell'inseguimento individuale. Paternoster in ombra nell'omnium, fuori Bianchi e Minuta nel Time Trial

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Prima parte della terza giornata deidisua Ballerup, in Danimarca, che va in archivio. Jonathansi giocherà il metallo pesante: l’azzurro sarà lo sfidante di Josh Charlton, che ha strappato il record del mondo a Filippo Ganna in 3’59”304 e si propone come il favorito per l’oro., secondo in 4’00”296, si giocherà il tutto per tutto, mentre saranno gli altri due britannici Charlie Tanfield e Daniel Bigham ad affrontarsi per il terzo posto. Italia senza rappresentanti nel1 chilometro, gara che ha visto gli olandesi Harrie Lavreysen e Jeffrey Hoogland ‘avvelenati’ dopo l’andamento del keirin di ieri. Stefanoè lontano dai migliori otto, diciottesimo in 1’02”013, mentre c’è tanta sfortuna per Matteo, campione europeo in carica, che non riesce a concludere la propria prova.