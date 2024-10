Mondiali ciclismo, Milan oro e record nell’inseguimento (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un grandissimo Jonathan Milan ha vinto la medaglia d'oro nell'inseguimento individuale maschile ai Mondiali di ciclismo su pista di Ballerup. Il 24enne friulano bronzo – ma nell'inseguimento a squadre – ai Giochi di Parigi 2024 dopo l'oro di Tokyo, si è imposto sul britannico Josh Charlton col tempo di 3'59"153, che vale anche Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un grandissimo Jonathanha vinto la medaglia d'oro nell'inseguimento individuale maschile aidisu pista di Ballerup. Il 24enne friulano bronzo – ma nell'inseguimento a squadre – ai Giochi di Parigi 2024 dopo l'oro di Tokyo, si è imposto sul britannico Josh Charlton col tempo di 3'59"153, che vale anche

Ciclismo su pista : titoli per Emma Finucane - Harrie Lavreysen e Sebastian Mora Vedri ai Mondiali di Ballerup - Non solo l’esaltante vittoria di Jonathan Milan nella serata dei Mondiali di ciclismo su pista in terra danese a Ballerup: sono andate in scena, oltre all’omnium al femminile, anche altre tre finali. Colpaccio del veterano Sebastian Mora Vedri nella corsa a punti: l’iberico riesce a beffare il padrone di casa Niklas Larsen di una lunghezza (70 a 69). (Oasport.it)

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2024 in DIRETTA : Jonathan Milan devastante! Conquista l’oro e riporta il record del mondo in Italia! - 58: Stavolta è volata esterna in rimonta per Finucane ma il risultato non cambia. Appannata oggi l’azzurra 21. Letizia Paternoster solo 13ma nell’Omnium e Matteo Bianchi è stato bloccato da un problema tecnico in partenza del time trial. 00: Questa la lista dei partenti nella qualificazioni del Time Trial 1 km maschile. (Oasport.it)

