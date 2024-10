Dailymilan.it - Milan, Giorgio Gherarducci (Gialappa’s Band): Ibrahimovic? Dopo le sconfitte scappa…

(Di venerdì 18 ottobre 2024) La storica voce dellae grande tifoso delrimpiange i tempi di Paolo Maldini perché, è pronto a tornare su Tv8 con le nuove puntate del GialappaShow (ogni lunedì sera ore 21.30 su Tv8 e il mercoledì con Gialapp’s Night in una versione rivisitata del vecchio e sempre amatissimo Mai Dire Gol.Maè anche un grande tifoso del. Un tifoso critico, che non ha paura di dire la sua. Ripete a gran voce a Tuttosport che mandare via Paolo Maldini dal“è stato un errore”. Ora per c’è Zlatan. Ma da dirigente non la convince ancora. Per niente. Fino ad ora è molto bravo a parlare prima delle partite. Ma, quando ci sono lescappa e fanno parlare sempre il povero Matteo Gabbia. E la società dov’è in questi casi? Domanda: Che stagione sarà per il? Risposta: Dipende.