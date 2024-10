Anteprima24.it - ‘Magia e Musica – Tango e dintorni’: il 23 si presenta l’evento al teatro ‘Vittorio Emmanuele’

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl 31 ottobre sarà una notte da non perdere. Immersi in un candlelight da brividi, l‘Accademia delle Opere Aps organizza una notte di “Magia ine dintorni” con la partecipazione del quintetto di archi dell’Orchestra Internazionale della Campania, diretta dal maestro Veaceslav Quadrini Ceaicovschi. Una serata particolare, che dal, attraverso il suo fluire, approderà verso grandi nomi come Bach, Piovani, Morricone e Cohen. Di seguito i maestri dell’ Orchestra Internazionale della Campania Nadezda Khomutova – 2° Violino Marco Musco – Viola Valentino Milo – Violoncello Vanni Miele – Contrabbasso Special guest Flavio Feleppa – Fisarmonica solista Narratori Maresa Calzone e Gianni Di Chiara Danzatori Odette Marucci e Hassan Eltable della compagnia “Balletto di Benevento” diretta dall’insegnante di danza Carmen Castiello.