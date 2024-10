LIVE – Milan-Udinese, Fonseca in conferenza stampa (DIRETTA) (Di venerdì 18 ottobre 2024) Alle 14:30 di oggi, venerdì 18 ottobre Paulo Fonseca interverrà in conferenza stampa per presentare la partita Milan-Udinese, valevole per l’ottava giornata di Serie A 2024/2025. Dopo la sosta, l’allenatore rossonero cerca una vittoria interna per lasciarsi alle spalle il passo falso di Firenze, che ha fermato il cammino di Morata e compagni e sollevato nuovi malumori per via dei due rigori calciati (e sbagliati) da Theo Hernandez e da Abraham, anziché dal rigorista designato Pulisic. Tanti i temi alla vigilia del match di San Siro. Appuntamento quindi alle 14:30. Sportface.it vi offrirà una DIRETTA testuale a partire dall’inizio della conferenza stampa di Paulo Fonseca. COME SEGUIRLA PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5 14.40 – “Non sono un attore e dico quello che penso negli spogliatoi. Se c’è qualche problema non mi importa del nome del giocatore. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Alle 14:30 di oggi, venerdì 18 ottobre Paulointerverrà inper presentare la partita, valevole per l’ottava giornata di Serie A 2024/2025. Dopo la sosta, l’allenatore rossonero cerca una vittoria interna per lasciarsi alle spalle il passo falso di Firenze, che ha fermato il cammino di Morata e compagni e sollevato nuovi malumori per via dei due rigori calciati (e sbagliati) da Theo Hernandez e da Abraham, anziché dal rigorista designato Pulisic. Tanti i temi alla vigilia del match di San Siro. Appuntamento quindi alle 14:30. Sportface.it vi offrirà unatestuale a partire dall’inizio delladi Paulo. COME SEGUIRLA PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5 14.40 – “Non sono un attore e dico quello che penso negli spogliatoi. Se c’è qualche problema non mi importa del nome del giocatore.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Conferenza Milan-Udinese - le parole di Fonseca alla vigilia | LIVE News - La conferenza stampa di Paulo Fonseca, allenatore rossonero, alla vigilia di Milan-Udinese di Serie A. Ecco il nostro LIVE testuale. (Pianetamilan.it)

DIRETTA | Milan-Udinese - la conferenza di Fonseca : seguila LIVE - . Le dichiarazioni in conferenza stampa di Paulo Fonseca. Il Diavolo è chiamato a vincere per rilanciarsi dopo il ko di Firenze. Il tecnico portoghese del Milan risponde alle domande dei giornalisti Giornata di vigilia per il Milan di Paulo Fonseca, che domani affronterà l’Udinese per l’ottava giornata di Serie A. (Calciomercato.it)

Runjaic "Milan ha grande qualità - Udinese a San Siro con coraggio" - "Abbiamo l'opportunità di far vedere il nostro potenziale", dice il tecnico dei friulani UDINE - Trasferta a Milano. Torna il campionato e per l'Udinese arriva un impegno per nulla semplice. Si va a San Siro per sfidare il Milan di Fonseca e mister Kosta Runjaic dovrà rinunciare ancora ancora a Thau . (Ilgiornaleditalia.it)