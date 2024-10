Liam Payne, il video prima della morte lascia i fan senza parole: “Ma stava bene…” (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – La morte di Liam Payne ha sconvolto il mondo della musica e non solo. Sono tantissimi i ricordi e i messaggi d’amore condivisi da artisti di fama internazionale che nelle ultime ore hanno salutato l’ex membro dei One Direction, scomparso dopo essere caduto dal terzo piano di un albergo di Buenos Aires. A unirsi al dolore della famiglia, anche i tantissimi fan che seguivano l’artista da diversi anni: “Sono davvero sconvolta. Lui era parte di me”, scrivono sulle piattaforme social. E proprio su queste piattaforme che, a poche ore dalla morte, sono comparsi alcuni video che riprendono l’artista fuori dall’hotel proprio poco prima che accadesse la tragedia. Sorride, abbraccia i fan e firma autografi. Liam Payne – morto a soli 31 anni – sembra sereno e felice mentre scambia quattro chiacchiere con chi lo ha raggiunto sotto l’hotel. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ladiha sconvolto il mondomusica e non solo. Sono tantissimi i ricordi e i messaggi d’amore condivisi da artisti di fama internazionale che nelle ultime ore hanno salutato l’ex membro dei One Direction, scomparso dopo essere caduto dal terzo piano di un albergo di Buenos Aires. A unirsi al dolorefamiglia, anche i tantissimi fan che seguivano l’artista da diversi anni: “Sono davvero sconvolta. Lui era parte di me”, scrivono sulle piattaforme social. E proprio su queste piattaforme che, a poche ore dalla, sono comparsi alcuniche riprendono l’artista fuori dall’hotel proprio pocoche accadesse la tragedia. Sorride, abbraccia i fan e firma autografi.– morto a soli 31 anni – sembra sereno e felice mentre scambia quattro chiacchiere con chi lo ha raggiunto sotto l’hotel.

Liam Payne - cosa è successo davvero? Quei sei minuti prima di cadere nel vuoto… - Abbiamo paura che metta a rischio la sua vita», ha detto. La testimonianza chiave di Josefina Josefina, un’impiegata che lavora in un ufficio vicino all’hotel, ha raccontato di aver sentito una sirena e di essere scesa per capire cosa stesse accadendo. Non vi sono segni che il cantante abbia tentato di proteggersi, il che porta gli investigatori a credere che fosse in uno «stato di ... (Thesocialpost.it)

“Non è stato un incidente”. Morte Liam Payne - cosa dice il rapporto della polizia argentina - Ma un suicidio: “Lui non è scivolato o caduto, ma si è buttato dal terzo piano del suo hotel. La Polizia di Buenos Aires ha dichiarato che non è stato un incidente”. L’ufficio del procuratore ha affermato che le due donne sono state con il musicista nella sua stanza per diverso tempo, ma avevano già lasciato l’hotel quando è avvenuta la tragedia”. (Caffeinamagazine.it)

Morte Liam Payne - fan si riuniscono a Buenos Aires per ricordare l’ex One Direction - I fan di Liam Payne in lutto si sono riuniti per lasciare biglietti, accendere candele e trovare conforto cantando insieme le sue canzoni nel centro di Buenos Aires, dove l’ex cantante degli One Direction è morto giovedì a 31 anni, cadendo dal terzo piano di un albergo. La sua scomparsa ha scosso il mondo intero, molti i messaggi di cordoglio di colleghi e celebrità. (Lapresse.it)