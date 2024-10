Liam Payne, il giallo della lite per soldi con una donna nella hall dell'hotel prima della morte. «Ho 55 milioni. Sono fregato». La conversazione in spagnolo (Di venerdì 18 ottobre 2024) Liam Payne è stato visto discutere di soldi con una donna nella hall del suo hotel di Buenos Aires, poche ore prima di precipitare dal quarto piano dell'albergo. In seguito alla tragedia, Ilmessaggero.it - Liam Payne, il giallo della lite per soldi con una donna nella hall dell'hotel prima della morte. «Ho 55 milioni. Sono fregato». La conversazione in spagnolo Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)è stato visto discutere dicon unadel suodi Buenos Aires, poche oredi precipitare dal quarto piano'albergo. In seguito alla tragedia,

Chi è Kate Cassidy - fidanzata di Liam Payne - Con lei l’ex volto dei One Direction aveva compiuto i passi recenti più importanti, dal primo red carpet insieme alla prima del film dell’amico e collega Louis Tomlinson. Più di 300mila persone la seguono su Instagram, con cui condivide spesso le foto dei suoi viaggi. La maggior parte delle foto riguardavano il cibo che mangiava lì e Liam era in due foto. (Metropolitanmagazine.it)

La polizia su Liam Payne : “Non è stato un incidente - c’erano altre persone in stanza” - Gli inquirenti ritengono che Payne fosse in uno stato di semi incoscienza quando è caduto dal balcone del terzo piano della stanza in cui alloggiava. Lui non è scivolato o caduto, ma si è buttato dal terzo piano del suo hotel. Gli agenti hanno poi spiegato che quello che è accaduto a Payne non è stato un incidente, il ragazzo non è scivolato, ma si sarebbe buttato. (Metropolitanmagazine.it)