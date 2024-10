“La Costituzione sul muro”: il testo nel cuore di Parma (Di venerdì 18 ottobre 2024) Questa mattina, al Liceo Linguistico “G. Marconi” di Parma, è stato presentato il progetto “Costituzione sul muro”, un'iniziativa che mira a portare i principi fondamentali della Costituzione italiana direttamente tra i cittadini e le cittadine. Il progetto ha visto la realizzazione di un Parmatoday.it - “La Costituzione sul muro”: il testo nel cuore di Parma Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Questa mattina, al Liceo Linguistico “G. Marconi” di, è stato presentato il progetto “sul”, un'iniziativa che mira a portare i principi fondamentali dellaitaliana direttamente tra i cittadini e le cittadine. Il progetto ha visto la realizzazione di un

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tucci (M5S) sul salario minimo: "Dai territori la risposta alla Meloni. Bene la delibera del Comune di Vibo" - «Se in Parlamento maggioranza e Governo si rifiutano anche solo di discutere la nostra pdl per introdurre il salario minimo a 9 euro l’ora , sui territori ... (catanzaro.gazzettadelsud.it)

Salario minimo, a Vibo Valentia 9 euro l’ora ai lavoratori impiegati negli appalti pubblici - VIBO VALENTIA «Se in Parlamento maggioranza e Governo si rifiutano anche solo di discutere la nostra pdl per introdurre il salario minimo a 9 euro l’ora, sui territori prosegue l’azione del Movimento ... (corrieredellacalabria.it)

A Parma la Costituzione in formato gigante scorre in strada lungo il muro della scuola - L'Amministrazione comunale di Parma ha deciso di stampare e apporre la Costituzione italiana sul muro del liceo linguistico G.Marconi che si affaccia su via Bixio nel quartiere Oltretorrente. L’inizia ... (parma.repubblica.it)