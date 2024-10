La Cina registra un Pil a +46% nel terzo trimestre

La Cina registra un Pil a +4,6% nel terzo trimestre (Di venerdì 18 ottobre 2024) La Cina registra nel terzo trimestre un Pil in crescita del 4,6% annuo, meglio del 4,5% atteso dagli analisti, ma peggio del 4,7% di aprile-giugno, complicando le possibilità di centrare il target ufficiale per il 2024 di 'circa il 5%'. Su base congiunturale, invece, il rialzo è dello 0,9%, meglio dello 0,7% precedente e poco sotto le stime dell'1%. Il Pil a +4,6% rappresenta il ritmo più lento registrato nell'ultimo anno e mezzo, da marzo 2023, nel contesto di un "ambiente esterno complicato e severo, così come di nuovi problemi di sviluppo economico interno", ha riportato una nota diffusa dall'Ufficio nazionale di statistica, secondo cui, "in generale, l'economia nazionale è stata stabile con un progresso costante nei primi tre trimestri e gli effetti delle politiche hanno continuato a manifestarsi con importanti indicatori che hanno mostrato cambiamenti positivi di recente". Quotidiano.net - La Cina registra un Pil a +4,6% nel terzo trimestre Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Lanelun Pil in crescita del 4,6% annuo, meglio del 4,5% atteso dagli analisti, ma peggio del 4,7% di aprile-giugno, complicando le possibilità di centrare il target ufficiale per il 2024 di 'circa il 5%'. Su base congiunturale, invece, il rialzo è dello 0,9%, meglio dello 0,7% precedente e poco sotto le stime dell'1%. Il Pil a +4,6% rappresenta il ritmo più lentoto nell'ultimo anno e mezzo, da marzo 2023, nel contesto di un "ambiente esterno complicato e severo, così come di nuovi problemi di sviluppo economico interno", ha riportato una nota diffusa dall'Ufficio nazionale di statistica, secondo cui, "in generale, l'economia nazionale è stata stabile con un progresso costante nei primi tre trimestri e gli effetti delle politiche hanno continuato a manifestarsi con importanti indicatori che hanno mostrato cambiamenti positivi di recente".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Alcuni casi isolati del ceppo proveniente dall'Australia - sono stati registrati in Lombardia. Gli esperti allertano sulla maggiore aggressività di questo virus e consigliano - soprattutto alle categorie più a rischio - di vaccinarsi - E, la speranza è che si registri un successo maggiore rispetto a quello dello scorso anno. Se, però, aggiunge il virologo, «circolerà H3N2, dobbiamo invece tener conto che si tratta di una variante particolarmente immunoevasiva, in grado di eludere parte delle difese del sistema immunitario». Primi casi in Lombardia di influenza australiana (Getty Images) Leggi ... (Iodonna.it)

Cina : Deep Sea No.1 registra produzione record di petrolio - gas - La China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) ha dichiarato che, una volta che il suo progetto di fase II, che mira a potenziare il giacimento, sara’ pienamente operativo, il Deep Sea No. Lo Shenhai Yihao e’ il giacimento di gas piu’ profondo del suo genere in Cina ed e’ entrato in funzione il 25 giugno 2021. (Romadailynews.it)

Cina : Deep Sea No.1 registra produzione record di petrolio - gas - 000 metri cubi. A quel punto, il giacimento sara’ un’importante fonte di gas per la sicurezza energetica del Paese. Il Deep Sea No. Il progetto di fase II conta riserve comprovate di gas naturale per oltre 50 miliardi di metri cubi e comprende strutture come 12 pozzi di gas in acque profonde, una piattaforma di trattamento completa del peso di oltre 14. (Romadailynews.it)