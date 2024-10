Incidente a Faloppio: Smart trancia un tubo del gas e causa una fuga di metano (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nel pomeriggio di venerdì 18 ottobre 2024, intorno alle 17:30, un Incidente stradale ha provocato momenti di tensione in via Vittorio Veneto a Faloppio. Una Smart è uscita di strada, andando a urtare contro una tubazione del gas, causando una pericolosa fuoriuscita di gas.Sul posto sono Quicomo.it - Incidente a Faloppio: Smart trancia un tubo del gas e causa una fuga di metano Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nel pomeriggio di venerdì 18 ottobre 2024, intorno alle 17:30, unstradale ha provocato momenti di tensione in via Vittorio Veneto a. Unaè uscita di strada, andando a urtare contro una tubazione del gas,ndo una pericolosa fuoriuscita di gas.Sul posto sono

Gravissmo incidente frontale a Faloppio : tre feriti - Un incidente molto grave si è verificato a Faloppio poco dopo le ore 9.30 del matrino del 13 ottobre 2024. Due auto si sono scontrate in via Mulini. A bordo viaggiavano tre uomini di 29, 48 e 89 anni. Uno di loro è rimasto ferito gravemente. Sul posto sono intervenute tre ambulanze e due... (Quicomo.it)

Incidente a Faloppio - schianto tra due auto : tre persone ferite - Un altro è stato trasportato in codice giallo e il terzo, quasi illeso, in codice verde. Questi ultimi dovranno effettuare i rilievi e stabilire con esattezza la dinamica dello scontro tra i due veicoli. L’allarme all’Agenzia regionale di emergenza urgenza è arrivato intorno alle 9. . Il più grave dei feriti – non è chiaro quale dei tre uomini – è stato portato in codice rosso al pronto ... (Ilgiorno.it)