Il rombo della capitale dei motori Weekend nel segno della storia

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Pesaro è pronta a trasformarsi in un museo a cielo aperto dei veicoli storici. Da oggi a domenica laitalianacultura 2024 sarà ancheitaliana dei, grazie alle iniziative organizzate dall’Asi (Automotoclub Storico Italiano). "Tre giorni importanti per la città – ha esordito il sindaco Andrea Biancani aprendo la conferenza all’Alexander Museum Palace Hotel –. Ringrazio Asi per aver scelto Pesaro come sedemanifestazione per avere a cuore il nostro territorio. Un programma ricchissimo per un evento dal forte richiamo turistico, che convoglierà a Pesaro centinaia di appassionati dei veicoli storici. Nell’ambitomanifestazione, domenica 20 ottobre alle 11.30, verrà inaugurata la scultura dedicata al grande pilota pesarese Tonino Benelli, che sarà esposta al centrorotatoria di largo Tre Martiri".