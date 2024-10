Il corso per volontari dell’Hospice: "Al centro l’essenza della persona" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Al via il corso di formazione "volontari in Hospice" dell’associazione cure palliative Gigi Ghirotti, patrocinato dal Comune, con l’obiettivo di fornire strumenti teorici e pratici per affrontare le attività di volontariato nella struttura. Iscrizioni aperte fino a venerdì, mentre sabato prossimo si svolgerà il colloquio di selezione nella sede del corso. Quattro le fasi dell’iniziativa: dopo il colloquio, una parte teorica complessiva di 18 ore, 20 ore di tirocinio e la valutazione finale. Si parte l’8 novembre (dalle 18 alle 20, stesso orario per tutti gli incontri) con l’introduzione al corso, seguito il 15 novembre da "Storia delle cure palliative: principi fondanti, cenni storici e situazione attuale"; il 22 "La malattia e il vissuto psicosociale del paziente"; il 29 "La famiglia del paziente: soggetto e oggetto di cura". Ilrestodelcarlino.it - Il corso per volontari dell’Hospice: "Al centro l’essenza della persona" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Al via ildi formazione "in Hospice" dell’associazione cure palliative Gigi Ghirotti, patrocinato dal Comune, con l’obiettivo di fornire strumenti teorici e pratici per affrontare le attività diato nella struttura. Iscrizioni aperte fino a venerdì, mentre sabato prossimo si svolgerà il colloquio di selezione nella sede del. Quattro le fasi dell’iniziativa: dopo il colloquio, una parte teorica complessiva di 18 ore, 20 ore di tirocinio e la valutazione finale. Si parte l’8 novembre (dalle 18 alle 20, stesso orario per tutti gli incontri) con l’introduzione al, seguito il 15 novembre da "Storia delle cure palliative: principi fondanti, cenni storici e situazione attuale"; il 22 "La malattia e il vissuto psicosociale del paziente"; il 29 "La famiglia del paziente: soggetto e oggetto di cura".

