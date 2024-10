Halloween: curiosità, storia e segreti della festa più attesa d'autunno (Di venerdì 18 ottobre 2024) La festa di Halloween cade il 31 Ottobre, e ogni anno i negozi e le case si riempiono di zucche, maschere spaventose, streghe e pipistrelli; questa festa, così come la conosciamo oggi, nasce negli Stati Uniti nel XX secolo: durante la notte tra il 31 e il 1 Novembre i bambini, ma spesso anche gli Quicomo.it - Halloween: curiosità, storia e segreti della festa più attesa d'autunno Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ladicade il 31 Ottobre, e ogni anno i negozi e le case si riempiono di zucche, maschere spaventose, streghe e pipistrelli; questa, così come la conosciamo oggi, nasce negli Stati Uniti nel XX secolo: durante la notte tra il 31 e il 1 Novembre i bambini, ma spesso anche gli

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Halloween si avvicina a grandi passi. Giovedì 31 festa a Borgo Montone - Le strade saranno chiuse alle 17. 45 e alle 20. , giocoliere, clown e acrobata, e con due spettacoli di magia; Lago Magic si esibirà alle 18. Per i bambini pizza gratuita. Alle 19 ci si potrà divertire con Fabio Z. Il tema è ’Le statue e le mummie viventi’. Il ricavato dell’incasso, a offerta libera (dalle 18), sarà devoluto in beneficenza come nel 2023; vietato l’uso di botti e fumogeni. (Ilrestodelcarlino.it)

Apericena e party in maschera : la festa di Halloween al circolo unificato dell'esercito - Giovedì 31 ottobre 2024 notte di Halloween al Circolo unificato dell'esercito in piazza Sant'Oliva 25, a Palermo. . Alla consolle dj. . Dress code: horror style, ma anche libero. Si comincia con l'apericena, con inizio alle ore 19,30, a cura degli chef del Circolo, e a seguire dance party in maschera. (Palermotoday.it)

Da Halloween alla festa di Natale. Ecco tutti gli eventi in programma - Le rassegne culturali che si svolgeranno presso l’Ospitale del paese alto, accompagneranno il pubblico per diversi mesi con gli incontri letterari di ’Librarsi’ (dal 27 ottobre, a cura dell’associazione Lido degli Aranci) e gli approfondimenti proposti dagli studiosi de ’I conti con la storia’ (dal 17 novembre). (Ilrestodelcarlino.it)