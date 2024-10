Grande successo per lo Show ” Napoli dodici Quadri” di Francesco Mennillo (Di venerdì 18 ottobre 2024) “Napoli dodici Quadri” è il progetto che vede il ritorno dal vivo di Francesco Mennillo. Dopo la pubblicazione del singolo “L’Ultimo Giorno di Giugno”, il cantautore e giornalista giuglianese ha presentato in anteprima lo spettacolo in cui racconta 12 momenti della storia di Napoli, rileggendo il repertorio della sua musica, da Te Voglie Bbene Assaje L'articolo Grande successo per lo Show ” Napoli dodici Quadri” di Francesco Mennillo Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Grande successo per lo Show ” Napoli dodici Quadri” di Francesco Mennillo Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) “” è il progetto che vede il ritorno dal vivo di. Dopo la pubblicazione del singolo “L’Ultimo Giorno di Giugno”, il cantautore e giornalista giuglianese ha presentato in anteprima lo spettacolo in cui racconta 12 momenti della storia di, rileggendo il repertorio della sua musica, da Te Voglie Bbene Assaje L'articoloper lo” diTeleclubitalia.

