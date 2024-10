Movieplayer.it - God of War, Amazon riparte da zero con la serie: licenziati gli sceneggiatori

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Lo studio non sarebbe rimasto contento dagli sviluppi, tanto che avrebbe deciso di ingaggiare nuovi autori e ripartire daccapo Sony Pictures TV eMGM Studios sono al lavoro su un adattamento in live-action in forma seriale di God of War, basata sul popolarissimo videogioco a tema mitologico della PlayStation. Secondo quanto riportato da Deadline, però, lo showrunner/produttore esecutivo Rafe Judkins, insieme ai produttori esecutivi Hawk Ostby e Mark Fergus, hanno lasciato il progetto dopo aver completato diverse sceneggiature per la prima stagione. A quanto pare, gli studios stanno cercando di intraprendere un'altra direzione creativa, anche se una fonte ha dichiarato che le sceneggiature del trio sono state apprezzate sia da Sony che da Prime. Il piano di Sony