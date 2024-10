Germania: Scholz si oppone a conflitti tariffari con Cina (Di venerdì 18 ottobre 2024) Berlino, 18 ott – (Xinhua) – Ieri il Cancelliere tedesco Olaf Scholz ha espresso la sua opposizione ai conflitti tariffari rilasciando una dichiarazione alla stampa a Bruxelles. Scholz ha sottolineato che tali conflitti non portano da nessuna parte e ha ribadito l’importanza di utilizzare l’Organizzazione mondiale del commercio per risolvere le controversie commerciali. Intervenendo a margine della riunione del Consiglio europeo, Scholz ha ribadito la sua posizione contro l’aggravarsi delle tensioni tariffarie con la Cina, un’opinione che ha espresso anche in un discorso al Bundestag, la camera bassa del Parlamento tedesco, il giorno precedente. Il Cancelliere ha sottolineato che le principali case automobilistiche tedesche, insieme a 17 Paesi dell’UE, si oppongono all’imposizione di dazi alla Cina. Romadailynews.it - Germania: Scholz si oppone a conflitti tariffari con Cina Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Berlino, 18 ott – (Xinhua) – Ieri il Cancelliere tedesco Olafha espresso la sua opposizione airilasciando una dichiarazione alla stampa a Bruxelles.ha sottolineato che talinon portano da nessuna parte e ha ribadito l’importanza di utilizzare l’Organizzazione mondiale del commercio per risolvere le controversie commerciali. Intervenendo a margine della riunione del Consiglio europeo,ha ribadito la sua posizione contro l’aggravarsi delle tensionie con la, un’opinione che ha espresso anche in un discorso al Bundestag, la camera bassa del Parlamento tedesco, il giorno precedente. Il Cancelliere ha sottolineato che le principali case automobilistiche tedesche, insieme a 17 Paesi dell’UE, si oppongono all’imposizione di dazi alla

