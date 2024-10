F1 GP Austin 2024, Leclerc: “Daremo tutto fino alla fine per il titolo” (Di venerdì 18 ottobre 2024) “Le ultime gare sono state certamente abbastanza positive, però c’è sempre una McLaren molto forte e anche una Red Bull forte. Daremo tutto fino alla fine e spero veramente che almeno il titolo Costruttori possa essere nostro. Quella è la nostra sfida, una grande sfida”. Così Charles Leclerc, ai microfoni di Sky Sport, dal paddock di Austin alla vigilia del GP degli Stati Uniti. “Sarà importante vedere l’aggiornamento che avevamo nell’ultima gara come si comporta qui – spiega -. Però credo che mettersi a posto qui sul piano della velocità sia la priorità. Abbiamo solo una sessione di libere, abbiamo tanti punti per questo weekend in cui c’è la Sprint e dobbiamo essere sul pezzo sin dai primi giri. Abbiamo fatto una buona preparazione, ho lavorato tanto al simulatore. Abbiamo avuto tempo per prepararci, ma lo hanno avuto anche gli altri. Vedremo quanto siamo stati bravi”. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) “Le ultime gare sono state certamente abbastanza positive, però c’è sempre una McLaren molto forte e anche una Red Bull forte.e spero veramente che almeno ilCostruttori possa essere nostro. Quella è la nostra sfida, una grande sfida”. Così Charles, ai microfoni di Sky Sport, dal paddock divigilia del GP degli Stati Uniti. “Sarà importante vedere l’aggiornamento che avevamo nell’ultima gara come si comporta qui – spiega -. Però credo che mettersi a posto qui sul piano della velocità sia la priorità. Abbiamo solo una sessione di libere, abbiamo tanti punti per questo weekend in cui c’è la Sprint e dobbiamo essere sul pezzo sin dai primi giri. Abbiamo fatto una buona preparazione, ho lavorato tanto al simulatore. Abbiamo avuto tempo per prepararci, ma lo hanno avuto anche gli altri. Vedremo quanto siamo stati bravi”.

