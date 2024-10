“Era a terra in un lago di sangue”. Delitto di Chiesanuova, la testimonianza choc e la rabbia di un paese intero (Di venerdì 18 ottobre 2024) San Casciano Val di Pesa, 18 ottobre 2024 – “L’ho vista in terra, in una pozza di sangue, con la testa nascosta sotto le braccia. Ricordo solo di aver urlato e di essere uscita di corsa, terrorizzata. Un’immagine che non mi toglierò mai dagli occhi”. Piange e trema ancora quando racconta in cosa si è imbattuta ieri mattina intorno alle 11 entrando nel negozio di Alimentari di Laura Frosecchi, ma per tutto il paese solo Laura. E’ la prima signora che col suo grido di sgomento ha dato l’allarme, facendo uscire spaventata la parrucchiera che ha il negozio lì accanto, insieme a una cliente a cui stava facendo i capelli. Sono loro che incredule, di fronte a quell’orrore, hanno chiamato il 118 costringendo la tranquilla frazione di Chiesanuova a fare i conti con una tragedia da film, fra schizzi di sangue e proiettili. E poi la paura. Lanazione.it - “Era a terra in un lago di sangue”. Delitto di Chiesanuova, la testimonianza choc e la rabbia di un paese intero Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) San Casciano Val di Pesa, 18 ottobre 2024 – “L’ho vista in, in una pozza di, con la testa nascosta sotto le braccia. Ricordo solo di aver urlato e di essere uscita di corsa, terrorizzata. Un’immagine che non mi toglierò mai dagli occhi”. Piange e trema ancora quando racconta in cosa si è imbattuta ieri mattina intorno alle 11 entrando nel negozio di Alimentari di Laura Frosecchi, ma per tutto ilsolo Laura. E’ la prima signora che col suo grido di sgomento ha dato l’allarme, facendo uscire spaventata la parrucchiera che ha il negozio lì accanto, insieme a una cliente a cui stava facendo i capelli. Sono loro che incredule, di fronte a quell’orrore, hanno chiamato il 118 costringendo la tranquilla frazione dia fare i conti con una tragedia da film, fra schizzi die proiettili. E poi la paura.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Accoltella il fratello dopo un litigio e poi resta a guardarlo mentre è a terra in una pozza di sangue - Il fatto è avvenuto ieri a Tor Bella Monaca, periferia di Roma. Sottoposto a fermo dai carabinieri intervenuti sul posto, l'uomo è stato prima portato al policlinico di Roma Tor Vergata per un consulto psichiatrico e poi nel carcere di Regina Coeli.Continua a leggere . (Fanpage.it)

È stato versato troppo sangue ucraino per cedere ora terra ai russi in cambio di pace - Dall’inizio del conflitto nel 2014, migliaia di vite e case sono andate perdute in nome della pretesa del Cremlino di difendere i russofoni. Un sondaggio d’opinione condotto a maggio dall’Istituto Internazionale di Sociologia di Kyiv ha rilevato che un terzo degli ucraini è ora disposto a fare concessioni territoriali alla Russia se ciò consentirà di porre rapidamente fine alla guerra e ... (Ilfoglio.it)

Turista ferita ai Quartieri Spagnoli - dopo un giorno ci sono ancora gli stracci pieni di sangue per terra - Nessuno ha ancora pulito l'area in cui è rimasta ferita la turista 30enne originaria di Padova: per terra ci sono ancora gli stracci insanguinati e i guanti utilizzati per tamponare la ferita della donna.Continua a leggere . (Fanpage.it)