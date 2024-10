Detrazioni fiscali 2025: cosa cambia e chi ne beneficerà (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nel 2025 le Detrazioni fiscali saranno riformate per ottimizzare le risorse pubbliche e adattarle ai bisogni delle famiglie italiane, in particolare quelle con figli. Questa revisione fa parte della Legge di Bilancio 2025, che introduce cambiamenti significativi nei criteri di accesso e nelle aliquote applicabili per le agevolazioni fiscali. Nuovi scaglioni di reddito La principale novità riguarda l’introduzione di tre fasce di detrazione, calibrate in base al reddito e al numero di figli a carico. Le aliquote saranno del 4%, 6% e 8% e sostituiranno l’attuale sistema di Detrazioni generalizzate. Questi scaglioni mirano a rendere il sistema più equo, distribuendo meglio il peso fiscale tra le diverse fasce di reddito. Velvetmag.it - Detrazioni fiscali 2025: cosa cambia e chi ne beneficerà Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nellesaranno riformate per ottimizzare le risorse pubbliche e adattarle ai bisogni delle famiglie italiane, in particolare quelle con figli. Questa revisione fa parte della Legge di Bilancio, che introducementi significativi nei criteri di accesso e nelle aliquote applicabili per le agevolazioni. Nuovi scaglioni di reddito La principale novità riguarda l’introduzione di tre fasce di detrazione, calibrate in base al reddito e al numero di figli a carico. Le aliquote saranno del 4%, 6% e 8% e sostituiranno l’attuale sistema digeneralizzate. Questi scaglioni mirano a rendere il sistema più equo, distribuendo meglio il peso fiscale tra le diverse fasce di reddito.

