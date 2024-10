Ilrestodelcarlino.it - Dalla musica popolare viennese alla Serenata di Schoenberg

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Sonorità insolite quelle che si ascolteranno stasera alle 21 al teatro Galli. Risultato di una originalissima prospettiva con cui la Sagrale malatestiana celebra l’opera di Arnoldnel centocinquantenario della nascita. Commissionato ai solisti della WunderKammerOrchestra diretti da Davide Damiani, il programma del concerto propone laopera 24 per baritono e orchestra da camera accostandola alle pagine della tradizionecomposte dai fratelli Johann e Josef Schrammel. Nella capitale asburgica i due fratelli Schrammel avevano costituito un trio con il chitarrista Anton Strohmayer e qualche anno dopo il trio divenne un quartetto con l’ingresso del clarinettista Georg Dänzeri. Valzer, marce, polke e galop erano il materiale adattato per diffonderlo grazie ad un timbro presto riconosciuto come ’Schrammelmusik’.