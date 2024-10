Quotidiano.net - Crosetto, 'il nuovo tank per l'Italia va fatto in fretta'

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di venerdì 18 ottobre 2024) "Il tempo che serve è quello che rimane: il tempo è una variabile rilevante per vincere le sfide, che ci contrappongono ad attori nazionali che credono che le democrazie sono un problema". Lo dice il ministro della Difesa Guidorispondendo ad una domanda sui tempi per la consegna del carro armato frutto della joint venture fra Leonardo e Rheinmetall. "L'industria della difesa deve scendere dal piedistallo in cui è stata per troppi anni e iniziare a produrre come le altre aziende del mercato, dunque con costi più bassi possibili e con tempistiche compatibili con le necessità", spiega.