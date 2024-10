Choc per Vinicius Tobias: si tatua il nome della figlia che sta per nascere ma scopre che il papà non è lui (Di venerdì 18 ottobre 2024) Vinicius Tobias, il terzino ventenne dello Shakhtar Donetsk, non sta vivendo un bel periodo. Si era tatuato il nome delle bambina che stava aspettando dalla sua ex compagna Ingrid Lima, «Maité», ma ha ricevuto una notizia che gli ha stravolto la vita. Ingrid, celebre influencer brasiliana con cui si è lasciato da qualche tempo, ha rivelato pubblicamente di non aspettare una bambina da Tobias bensì da qualcun altro. Il terzino brasiliano non è il padre biologico, a confermarlo, secondo quanto ricostruito dai media brasiliani, tra cui O Globo, tra l’altro, un test del dna. Il terzino ha ricevuto questa botta a un mese dalla nascita della piccola. «Come tutti già sanno, Vinicius e io non stiamo insieme da molto tempo. In questo periodo molto particolare, nel quale ci siamo allontanati e poi riavvicinati, ho avuto una relazione con qualcuno. E lo fatto anche lui. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di venerdì 18 ottobre 2024), il terzino ventenne dello Shakhtar Donetsk, non sta vivendo un bel periodo. Si erato ildelle bambina che stava aspettando dalla sua ex compagna Ingrid Lima, «Maité», ma ha ricevuto una notizia che gli ha stravolto la vita. Ingrid, celebre influencer brasiliana con cui si è lasciato da qualche tempo, ha rivelato pubblicamente di non aspettare una bambina dabensì da qualcun altro. Il terzino brasiliano non è il padre biologico, a confermarlo, secondo quanto ricostruito dai media brasiliani, tra cui O Globo, tra l’altro, un test del dna. Il terzino ha ricevuto questa botta a un mese dalla nascitapiccola. «Come tutti già sanno,e io non stiamo insieme da molto tempo. In questo periodo molto particolare, nel quale ci siamo allontanati e poi riavvicinati, ho avuto una relazione con qualcuno. E lo fatto anche lui.

