Cambiaso racconta cosa vuol dire oggi fare il calciatore | “A volte è opprimente sei in un frullatore”

Andrea Cambiaso ha spiegato cosa vuol dire oggi fare il calciatore. L'esterno della Juventus si è raccontato in un'intervista: "È opprimente, a volte e 24 anni sei dentro un frullatore, sotto stress".

Italia-Belgio 2-2 - Cambiaso : “Forse meritavamo qualcosa in più” - Il gol? Non ci credevo al momento, temevo fosse fuorigioco”, ha concluso in riferimento alla rete del momentaneo 1-0 arrivata in avvio di gioco. “Abbiamo fatto i primi trenta minuti alla grande, undici contro undici non so quanto sarebbe finita. “Abbiamo fatto tante cose belle, il bicchiere è mezzo pieno. (Sportface.it)

Juventus Como - Cambiaso : «Ecco cosa MI CHIEDE Thiago Motta. Vi spiego cosa cerchiamo di fare» - Andrea Cambiaso, giocatore della Juventus, ha giocato un’ottima partita segnando il 3-0 definitivo contro il Como Andrea Cambiaso ha siglato il 3-0 contro il Como dopo i gol di Mbangula e Weah. Ecco le parole del giocatore della Juventus ai microfoni di Dazn. SPESSO DENTRO IL CAMPO – «E’ una richiesta del mister, vuole che si occupino […]. (Calcionews24.com)