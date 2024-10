Davidemaggio.it - Ascolti TV | Giovedì 17 Ottobre 2024. Il ritorno di Don Matteo sfiora i 5 milioni (27.8%), L’Altra Italia da chiusura (1%)

Nella serata di ieri, 17 ottobre 2024, su Rai1 la prima puntata di Don Matteo 14 ha interessato 4.930.000 spettatori pari al 27.8% di share. Su Canale5 Endless Love ha conquistato 2.540.000 spettatori con uno share del 14.6%. Su Rai2 L'Altra Italia intrattiene 169.000 spettatori pari all'1%. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside incolla davanti al video 821.000 spettatori con il 7.1%. Su Rai3 Donne sull'orlo di una crisi di nervi chiude a 665.000 spettatori e il 4%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 840.000 spettatori (5.9%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 833.000 spettatori e il 6.2%. Su Tv8 The Bourne Identity ottiene 346.000 spettatori con l'1.9%. Sul Nove Only Fun – Comico Show raduna 454.000 spettatori (2.6%).