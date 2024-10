Anziana prega in chiesa, una donna le ruba il borsellino (Di venerdì 18 ottobre 2024) La Spezia, 18 ottobre 2024 – Finalmente i residenti del quartiere Umbertino possono stare un pochino più tranquilli. La polizia locale della Spezia ha infatti identificato la responsabile di una serie di furti perpetrati ai danni degli abitanti di quella zona: si tratta di una donna bosniaca di 38 anni, già nota alle forze dell'ordine per precedenti specifici e con alle spalle diverse esperienze di detenzione. Grazie ad un attento controllo del territorio ed all'uso del sistema di videosorveglianza comunale, gli agenti sono riusciti a risalire alla sua identità, mettendo fine all'allarme sociale sollevato dalla sua attività criminale nella zona nord della città. Lanazione.it - Anziana prega in chiesa, una donna le ruba il borsellino Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La Spezia, 18 ottobre 2024 – Finalmente i residenti del quartiere Umbertino possono stare un pochino più tranquilli. La polizia locale della Spezia ha infatti identificato la responsabile di una serie di furti perpetrati ai danni degli abitanti di quella zona: si tratta di unabosniaca di 38 anni, già nota alle forze dell'ordine per precedenti specifici e con alle spalle diverse esperienze di detenzione. Grazie ad un attento controllo del territorio ed all'uso del sistema di videosorveglianza comunale, gli agenti sono riusciti a risalire alla sua identità, mettendo fine all'allarme sociale sollevato dalla sua attività criminale nella zona nord della città.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Umbertino, “professionista del borseggio” compie due furti nella stessa mattinata. Le vittime la riconoscono nei filmati delle telecamere - Una serie di furti perpetrati nei confronti di alcuni abitanti del quartiere Umbertino hanno messo in moto un'indagine condotta dagli agenti della Polizia ... (cittadellaspezia.com)

Maltempo in Liguria, un morto. Allerta in cinque regioni - Strade e autostrade allagate, caselli chiusi, cascate d'acqua dai viadotti, auto bloccate, l'acqua fin dentro gli autobus in movimento. Poi torrenti oltre gli argini, negozi e scantinati allagati e ... (ansa.it)

Maltempo, morto 75enne nel Genovese. Allerta arancione in Liguria, Emilia Romagna, Toscana - Leggi su Sky TG24 l'articolo Maltempo, morto 75enne nel Genovese. Allerta arancione in Liguria, Emilia Romagna, Toscana ... (tg24.sky.it)