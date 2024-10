Abbraccio Schlein-Conte a corteo metalmeccanici: poi incontro con operai (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un Abbraccio e uno scambio di battute con gli operai. incontro tra la segretaria del Pd Elly Schlein e il leader M5s Giuseppe Conte alla manifestazione a Roma, in Piazza del Popolo, dei sindacati metalmeccanici sul settore auto. Gli operai hanno chiesto il sostegno dei due maggiori partiti dell’opposizione. “Potete farlo solo voi, potete farlo insieme”, ha chiesto loro un sindacalista della Fiom dello stabilimento di Mirafiori, “siamo pronti a sostenervi”. Conte e Schlein hanno ascoltato le richieste. La segretaria dem ha ricordato che le opposizioni stanno lavorando sul settore automotive con una mozione unitaria. Lapresse.it - Abbraccio Schlein-Conte a corteo metalmeccanici: poi incontro con operai Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Une uno scambio di battute con glitra la segretaria del Pd Ellye il leader M5s Giuseppealla manifestazione a Roma, in Piazza del Popolo, dei sindacatisul settore auto. Glihanno chiesto il sostegno dei due maggiori partiti dell’opposizione. “Potete farlo solo voi, potete farlo insieme”, ha chiesto loro un sindacalista della Fiom dello stabilimento di Mirafiori, “siamo pronti a sostenervi”.hanno ascoltato le richieste. La segretaria dem ha ricordato che le opposizioni stanno lavorando sul settore automotive con una mozione unitaria.

