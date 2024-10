Successo Italia nel tiro a volo: Cassandro trionfa a Nuova Delhi con un oro e due argenti (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il mondo del tiro a volo ha visto un’importante rassegna di successi per gli atleti Italiani alle finali di Coppa del Mondo a Nuova Delhi, che rappresentano l’ultimo grande appuntamento agonistico dell’anno. Gli azzurri sono stati protagonisti in diverse discipline, portando a casa medaglie e giungendo sul podio in molte competizioni. La competizione è stata caratterizzata da prestazioni straordinarie, evidenziando il talento e la determinazione degli atleti Italiani. Tammaro Cassandro: oro nel skeet maschile Tammaro Cassandro, un giovane tiratore di Capua e nipote dell’oro olimpico Ennio Falco, ha conquistato la medaglia d’oro nel skeet maschile con una prestazione eccezionale. Gaeta.it - Successo Italia nel tiro a volo: Cassandro trionfa a Nuova Delhi con un oro e due argenti Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il mondo delha visto un’importante rassegna di successi per gli atletini alle finali di Coppa del Mondo a, che rappresentano l’ultimo grande appuntamento agonistico dell’anno. Gli azzurri sono stati protagonisti in diverse discipline, portando a casa medaglie e giungendo sul podio in molte competizioni. La competizione è stata caratterizzata da prestazioni straordinarie, evidenziando il talento e la determinazione degli atletini. Tammaro: oro nel skeet maschile Tammaro, un giovane tiratore di Capua e nipote dell’oro olimpico Ennio Falco, ha conquistato la medaglia d’oro nel skeet maschile con una prestazione eccezionale.

