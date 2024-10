Sanremo Giovani 2025, annunciati i 46 candidati che parteciperanno alle selezioni finali: presenti diversi volti di Amici e X Factor (Di giovedì 17 ottobre 2024) Manca sempre meno alla nuova edizione del Festival di Sanremo, che dopo i cinque anni di Amadeus vedrà il ritorno alla conduzione di Carlo Conti. Il presentatore, nelle scorse settimane, ha annunciato di essere già al lavoro per selezionare i brani per la kermesse canora che andrà in onda a febbraio su Rai Uno (clicca QUI per leggere le sue dichiarazioni), ma non solo: a dicembre infatti andranno in onda le fasi finali delle selezioni di Sanremo Giovani, che saranno condotte da Alessandro Cattelan. A tal proposito, proprio pochi minuti fa, sono stati resi noti i nomi dei 46 Giovani artisti che parteciperanno alle audizioni dal vivo a Roma, il prossimo 23 ottobre. Al temine verranno scelti i 24 artisti che prenderanno parte alle prime quattro puntate di Sanremo Giovani, che andranno in onda in seconda serata il 12, il 19, il 26 novembre e il 3 dicembre prossimi. Isaechia.it - Sanremo Giovani 2025, annunciati i 46 candidati che parteciperanno alle selezioni finali: presenti diversi volti di Amici e X Factor Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Manca sempre meno alla nuova edizione del Festival di, che dopo i cinque anni di Amadeus vedrà il ritorno alla conduzione di Carlo Conti. Il presentatore, nelle scorse settimane, ha annunciato di essere già al lavoro per selezionare i brani per la kermesse canora che andrà in onda a febbraio su Rai Uno (clicca QUI per leggere le sue dichiarazioni), ma non solo: a dicembre infatti andranno in onda le fasidelledi, che saranno condotte da Alessandro Cattelan. A tal proposito, proprio pochi minuti fa, sono stati resi noti i nomi dei 46artisti cheaudizioni dal vivo a Roma, il prossimo 23 ottobre. Al temine verranno scelti i 24 artisti che prenderanno parteprime quattro puntate di, che andranno in onda in seconda serata il 12, il 19, il 26 novembre e il 3 dicembre prossimi.

