Rugby Bergamo trionfo all’esordio stagionale in Serie B E c’è un nuovo title sponsor

Bergamo. Quello scorso è stato un fine settimana da ricordare per il Rugby Bergamo: l'esordio stagionale in Serie B domenica 13 ottobre ha visto la prima squadra della società orobica trionfare contro il Rovato con un netto 49 a 15. Davanti a moltissimi tifosi accorsi al centro sportivo la Seniores ha ottenuto i primi 5 punti dell'anno: Bergamo è sempre stata in controllo della gara dal primo all'ultimo minuto. Da segnalare l'esordio di Nicolò Ambrosioni, un 2005 cresciuto nel vivaio giallorosso. Ma non solo: la società ha annunciato anche l'ingresso di Italian Floor Design come nuovo title sponsor (il nome della squadra è così diventato Italian Floor Design Rugby Bergamo).

