Papa Francesco incontra in Vaticano israeliani e palestinesi

Papa Francesco ha incontrato giovedì nel suo studio in Vaticano un gruppo di israeliani e palestinesi, tra cui l'ex primo ministro israeliano Ehud Olmert e l'ex ministro degli Esteri palestinese Nasser Al-Kidwa. A loro si sono aggiunti l'attivista per la pace palestinese Samer Sinijlawi e l'attivista per la pace israeliano Gershon Baskin. Papa Francesco ha chiesto un immediato cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi presi da Hamas.

