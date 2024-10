Morte Liam Payne, arrivano i risultati dell’autopsia: “Fatali i traumi riportati nella caduta” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il cantante Liam Payne, ex membro del gruppo britannico One Direction, è morto a causa dei traumi riportati per la caduta dal terzo piano dell’hotel Casa Sur di Buenos Aires dove era ospitato. Lo hanno stabilito i medici che hanno effettuato l’autopsia sul corpo dell’artista. Secondo la tv argentina TN, gli esperti forensi Santiago Maffia Bizzozero e Víctor Roberto Cohen hanno accertato in via preliminare che l’artista ha subito traumi multipli che hanno causato gravi emorragie interne ed esterne. Poco prima della tragedia, il personale dell’hotel aveva contattato la polizia, preoccupato per il comportamento dell’ospite, che stava distruggendo la sua stanza sotto l’effetto di alcol e droghe. Si temeva che potesse farsi del male, considerato che la sua stanza aveva un balcone. Thesocialpost.it - Morte Liam Payne, arrivano i risultati dell’autopsia: “Fatali i traumi riportati nella caduta” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il cantante, ex membro del gruppo britannico One Direction, è morto a causa deiper ladal terzo piano dell’hotel Casa Sur di Buenos Aires dove era ospitato. Lo hanno stabilito i medici che hanno effettuato l’autopsia sul corpo dell’artista. Secondo la tv argentina TN, gli esperti forensi Santiago Maffia Bizzozero e Víctor Roberto Cohen hanno accertato in via preliminare che l’artista ha subitomultipli che hanno causato gravi emorragie interne ed esterne. Poco prima della tragedia, il personale dell’hotel aveva contattato la polizia, preoccupato per il comportamento dell’ospite, che stava distruggendo la sua stanza sotto l’effetto di alcol e droghe. Si temeva che potesse farsi del male, considerato che la sua stanza aveva un balcone.

