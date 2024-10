**Migranti: Schlein, 'attacchi per i 35 euro al giorno, ora ne spendono 18mila a migrante'** (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "E' un accordo cinico che viola i diritti fondamentali delle persone. Hanno fatta tutta la propaganda del mondo a costi altissimi: 18mila euro a migrante deportato in Albania. Ci ricordiamo bene quando dicevano che era assurdo spendere 35 euro al giorno per il richiedente asilo e loro oggi ne spendono 18mila". Così Elly Schlein a Piazza Pulita su La7. Liberoquotidiano.it - **Migranti: Schlein, 'attacchi per i 35 euro al giorno, ora ne spendono 18mila a migrante'** Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "E' un accordo cinico che viola i diritti fondamentali delle persone. Hanno fatta tutta la propaganda del mondo a costi altissimi:deportato in Albania. Ci ricordiamo bene quando dicevano che era assurdo spendere 35alper il richiedente asilo e loro oggi ne". Così Ellya Piazza Pulita su La7.

