Mbappè accusato di stupro cosa sappiamo della notte a Stoccolma Una modella | Ero a quella festa i cellulari messi in una scatola

Roma, 16 ottobre 2024 - "Seguimos trabajando. Hala Madrid!". E' l'unica frase che si concede Kylian Mbappé pubblicata in una story su Instagram dopo l'accusa di violenza sessuale a causa della quale il campione del Real Madrid sarebbe indagato in Svezia, secondo quanto riportato dai media svedesi. Ad accusare il 25enne francese una donna incontrata la scorsa settimana a Stoccolma, come riportato dai media del paese scandinavo 'Expressen' e 'Aftonbladet'. Proprio ieri Mbappé aveva bollato come "fake news" le voci di un suo coinvolgimento nella vicenda. Violenza sessuale in Svezia, i media: "Mbappé è indagato"Mbappé, i tormenti e il giallo svedese. Le accuse dopo una stagione in salita Ma cosa sappiamo finora di quella notte? L'ex Psg, non convocato in Nazionale dal ct Didier Deschamps, è andato giovedì scorso a Stoccolma con un gruppo di amici e vi ha passato la notte.

