"Mancate risposte dalla guardia medica", dall'esposto dell'Ausl scatta l'indagine della Squadra Mobile per assenteismo: dieci medici nel mirino (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un autentico terremoto scuote il mondo della sanità forlivese. La Polizia di Stato, su delega della Procura di Forlì, ha effettuato alle prime luci dell'alba di giovedì dieci perquisizioni a carico di altrettanti medici che hanno svolto servizio nella guardia medica di Forlì. I medici, al momento Forlitoday.it - "Mancate risposte dalla guardia medica", dall'esposto dell'Ausl scatta l'indagine della Squadra Mobile per assenteismo: dieci medici nel mirino Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un autentico terremoto scuote il mondoa sanità forlivese. La Polizia di Stato, su delegaa Procura di Forlì, ha effettuato alle prime luci'alba di giovedìperquisizioni a carico di altrettantiche hanno svolto servizio nelladi Forlì. I, al momento

