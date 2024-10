LIVE – Perugia-Conegliano: Serie A1 femminile 2024/2025 volley in DIRETTA (Di giovedì 17 ottobre 2024) La DIRETTA testuale LIVE di Perugia-Conegliano, partita valevole per la tredicesima giornata di andata di Serie A1 femminile 2024/2025 di volley. Si anticipa l’ultima giornata del girone di andata, così da consentire al club veneto di partecipare al Mondiale per Club in programma a dicembre. La formazione neopromossa guidata da Andrea Giovi, dopo aver conquistato il primo punto contro Vallefoglia, vuole sfruttare il campo di casa per ben figurare e provare così a mettere in difficoltà le Campionesse d’Italia e d’Europa. D’altro canto, le pantere di Daniele Santarelli non hanno alcuna intenzione di lasciare spazio alle avversarie e vanno a caccia di un altro successo per crescere in vista dei numerosi prossimi impegni. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20:30 di giovedì 17 ottobre al Pala Barton di Perugia. Sportface. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Latestualedi, partita valevole per la tredicesima giornata di andata diA1di. Si anticipa l’ultima giornata del girone di andata, così da consentire al club veneto di partecipare al Mondiale per Club in programma a dicembre. La formazione neopromossa guidata da Andrea Giovi, dopo aver conquistato il primo punto contro Vallefoglia, vuole sfruttare il campo di casa per ben figurare e provare così a mettere in difficoltà le Campionesse d’Italia e d’Europa. D’altro canto, le pantere di Daniele Santarelli non hanno alcuna intenzione di lasciare spazio alle avversarie e vanno a caccia di un altro successo per crescere in vista dei numerosi prossimi impegni. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20:30 di giovedì 17 ottobre al Pala Barton di. Sportface.

LIVE – Modena-Perugia 0-3 (23-25 19-25 21-25) : Superlega 2024/2025 volley maschile in DIRETTA - La diretta testuale live di Modena-Perugia, partita valevole per la terza giornata di andata del campionato di Superlega 2024/2025 di volley maschile. 00 – Buonasera amici di Sportface, a breve inizierà la sfida tra Modena e Perugia. La squadra di Alberto Giuliani, dopo aver travolto 3-0 la neopromossa Grottazzolina, torna sul campo di casa per sfruttare il tifo del proprio pubblico e strappare ... (Sportface.it)

LIVE – Modena-Perugia 0-2 (23-25 19-25 19-21) : Superlega 2024/2025 volley maschile in DIRETTA - TERZO SET – Buona reazione di Modena, 6-4. TERZO SET – Sempre avanti Modena, 13-10. TERZO SET – Perugia in scia, 17-15. SECONDO SET – Parità, 9-9. TERZO SET – Si riparte. PRIMO SET – Perugia in vantaggio, 17-18. Panini di Modena. The post LIVE – Modena-Perugia 0-2 (23-25 19-25 19-21): Superlega 2024/2025 volley maschile in DIRETTA appeared first on SportFace. (Sportface.it)

LIVE – Modena-Perugia 0-1 (23-25 9-9) : Superlega 2024/2025 volley maschile in DIRETTA - 0-1 PRIMO SET – Si lotta punto a punto in questo finale di set, 20-19. Dall’altra parte della rete, infatti, ci sono i Campioni d’Italia guidati da Angelo Lorenzetti, che vanno a caccia di un altro successo importante dopo quello ottenuto al tie-break a Padova. The post LIVE – Modena-Perugia 0-1 (23-25 9-9): Superlega 2024/2025 volley maschile in DIRETTA appeared first on SportFace. (Sportface.it)