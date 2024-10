LIVE Olimpia Milano-Zalgiris 60-33, Eurolega basket in DIRETTA: vola l’EA7 nel terzo quarto (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 62-35 Interferenza chiamata a Smailagic su tentato appoggio di Mirotic, due validi. 60-35 Altro numero di Giedraitis. 60-33 SHIELDS! Rubata, schiacciata e +27! 58-33 Dimitrijevic con un bel tiro dalla media. 56-33 Giedraitis con un gran canestro che riporta a segno lo Zalgiris dopo quattro minuti. 56-31 2/2 Mirotic. Prima però c’è timeout per lo Zalgiris. Mirotic ha posizione perfetta sotto canestro, obbliga Francisco al fallo che lo manda in lunetta. Diversi errori anche banali in questa fase, 6’55” a fine terzo quarto. Rimessa assegnata a Milano, gli arbitri ritengono che Mirotic non abbia toccato la palla di Smailagic o più semplicemente non hanno un’immagine chiara della situazione a disposizione. Challenge di nuovo chiamato da Trinchieri per capire come giudicare una rimesa da duello Smailagic-Mirotic. Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Zalgiris 60-33, Eurolega basket in DIRETTA: vola l’EA7 nel terzo quarto Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA62-35 Interferenza chiamata a Smailagic su tentato appoggio di Mirotic, due validi. 60-35 Altro numero di Giedraitis. 60-33 SHIELDS! Rubata, schiacciata e +27! 58-33 Dimitrijevic con un bel tiro dalla media. 56-33 Giedraitis con un gran canestro che riporta a segno lodopo quattro minuti. 56-31 2/2 Mirotic. Prima però c’è timeout per lo. Mirotic ha posizione perfetta sotto canestro, obbliga Francisco al fallo che lo manda in lunetta. Diversi errori anche banali in questa fase, 6’55” a fine. Rimessa assegnata a, gli arbitri ritengono che Mirotic non abbia toccato la palla di Smailagic o più semplicemente non hanno un’immagine chiara della situazione a disposizione. Challenge di nuovo chiamato da Trinchieri per capire come giudicare una rimesa da duello Smailagic-Mirotic.

LIVE Olimpia Milano-Zalgiris 48-31 - Eurolega basket in DIRETTA : inizia il terzo quarto - 48-31 Zalgiris che prova a rimanere in una parvenza di partita, Francisco da tre. 13-11 Molto rapido Mirotic a ridare a Milano il vantaggio. Gli arbitri si riuniscono al tavolo e convalidano la segnalazione già effettuata, il challenge era stato chiamato da Trinchieri per verificare la validità effettiva dell’interferenza di Butkevicius. (Oasport.it)

