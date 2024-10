L’albero di Natale sarà donato dal Comune di Cavalese (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il Comune di Cavalese (Trento) quest’anno donerà alla città di Parma L’albero di Natale di Piazza Garibaldi che verrà illuminato l’8 dicembre con un momento diventato ormai tradizionale, atteso da tutta la città, e che aprirà il periodo delle festività natalizie.La collaborazione col Comune Parmatoday.it - L’albero di Natale sarà donato dal Comune di Cavalese Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ildi(Trento) quest’anno donerà alla città di Parmadidi Piazza Garibaldi che verrà illuminato l’8 dicembre con un momento diventato ormai tradizionale, atteso da tutta la città, e che aprirà il periodo delle festività natalizie.La collaborazione col

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Perdita perinatale e infantile - la sede del Comune si colora di rosa e azzurro - È pronta a tingersi di rosa e azzurro Villa Obizzi, la villa simbolo del Comune di Albignasego, in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sulla perdita perinatale e infantile, che si terrà domenica 15 ottobre. Rosa e azzurro Anche quest’anno l’Amministrazione comunale ha... (Padovaoggi.it)

Turismo - Natale e parcheggio Pollio : Confcommercio chiama in causa Reggia e Comune - Turismo, tassa di soggiorno, parcheggi, eventi natalizi, Confcommercio Caserta scrive alla direttrice della Reggia, Tiziana Maffei, e al sindaco Carlo Marino per chiedere la convocazione di un incontro che consenta di affrontare nell’immediato alcune delle tematiche lasciate in sospeso da mesi... (Casertanews.it)

Piazza del Comune transennata a Natale : "Per noi commercianti un'altra batosta e nessuna comunicazione" - Il cantiere di piazza del Comune è ripartito. . Il piazzamento delle nuove lastre in peperino che sostituiranno i sampietrini era iniziato la scorsa primavera, per poi interrompersi in prossimità delle festività di santa Rosa. . Dopo un mese dal trasporto la piazza è tornata transenna, con gli operai. (Viterbotoday.it)