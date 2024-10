Gaeta.it - La collaborazione tra Galup e Mielizia: un panettone premium che celebra gusto e sostenibilità

, storica azienda dolciaria piemontese, conosciuta per l'eccellenza del suo, annuncia una nuova e significativa partnership con, un marchio di riferimento nella produzione di miele. Questa alleanza porta alla creazione di untradizionale arricchito con crema al miele millefiori italiano, un prodotto destinato a diventare un simbolo nel segmentodel mercato. L'incontro tra questi due marchi non solo rappresenta un'innovazione in ambito dolciario, ma anche un forte impegno verso pratiche sostenibili che tutelano la biodiversità. L'eccellenza di: solidità e innovazione nel settore dolciarioè un marchio che affonda le radici nella tradizione italiana, avendo iniziato la sua avventura nel 1922 grazie all'imprenditore Pietro Ferrua.