Iva Zanicchi confessa la sofferenza per la morte del compagno Piango sempre

(Di giovedì 17 ottobre 2024) L’amata cantante e icona della musica italiana Ivaha recentemente aperto il suo cuore su una delle fasi più dolorose della sua vita: la perdita del marito Fausto Pinna. In una toccante intervista a Novella 2000, la, 84 anni, ha condiviso la suae il vuoto incolmabile che la accompagna quotidianamente. La sua testimonianza, intrisa di dolore ma anche di forza, rivela il difficile equilibrio tra la necessità di continuare a lavorare e l’elaborazione del lutto per la scomparsa dell’uomo che ha amato per tanti anni. Lahato che, sebbene cerchi di mantenere una facciata serena e positiva in pubblico, la realtà del suo dolore emerge dietro le quinte, quando la solitudine la travolge. «Davanti alle telecamere rido e scherzo, poi vado in camerino e», ha rivelato con profonda sincerità.