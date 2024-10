Il "modello Italia" oltre l'Albania: l'Ue studia un centro migranti in Uganda (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nella riunione pre Consiglio europeo, in presenza di Ursula von der Leyen, il tema degli hub esterni per i migranti irregolari è sato al centro della discussione Ilgiornale.it - Il "modello Italia" oltre l'Albania: l'Ue studia un centro migranti in Uganda Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nella riunione pre Consiglio europeo, in presenza di Ursula von der Leyen, il tema degli hub esterni per iirregolari è sato aldella discussione

