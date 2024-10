Il Comune accompagna i giovani alla creazione di nuove imprese con un bando da 30mila euro (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’Amministrazione comunale di Cesenatico promuove un bando che favorisce lo sviluppo di nuove attività investendo 30.000 euro per allargare le opportunità di occupazione e imprenditorialità. L’Amministrazione comunale continua così a perseguire uno dei suoi obiettivi, cioè quello di favorire le Cesenatoday.it - Il Comune accompagna i giovani alla creazione di nuove imprese con un bando da 30mila euro Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’Amministrazione comunale di Cesenatico promuove unche favorisce lo sviluppo diattività investendo 30.000perrgare le opportunità di occupazione e imprenditorialità. L’Amministrazione comunale continua così a perseguire uno dei suoi obiettivi, cioè quello di favorire le

Latina : nuove fototrappole per contrastare l’abbandono di rifiuti e promuovere la tutela ambientale - Questa strategia mira non solo a sorvegliare aree critiche, ma anche a sensibilizzare i cittadini sull’importanza del rispetto per l’ambiente. Questi strumenti tecnologici consentono di identificare i responsabili di abbandono di rifiuti, ma anche di documentare le violazioni per una corretta applicazione delle sanzioni. (Gaeta.it)

Lotta all’abbandono dei rifiuti : nuove foto trappole installate a Latina - abclatina. Obiettivo: Fermare l’Abbandono Indiscriminato L’obiettivo delle nuove fototrappole è monitorare e reprimere i comportamenti incivili legati allo smaltimento illecito dei rifiuti. . Installazione delle Nuove Fototrappole La fototrappola fissa installata questa mattina si aggiunge alle altre cinque presenti in punti critici, tra cui Casa dello Studente in Via Magenta e le ... (Dayitalianews.com)

Pubblicato il bando per le nuove casette dell'acqua a Lanciano - Il Comune di Lanciano ha dato il via, attraverso la Centrale unica di committenza (Cuc), a un'indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici qualificati, da invitare alla successiva procedura negoziata, al fine di formalizzare la concessione delle aree pubbliche per... (Chietitoday.it)