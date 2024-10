Grande Fratello, l’inaspettata confessione di Mariavittoria: “Gli ho chiesto un aiuto” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Grande Fratello, l’inaspettata confessione di Mariavittoria. I consigli di Shaila Gatta Grande Fratello, Mariavittoria la scorsa notte ha affrontato una discussione con le gieffine della Casa. La giovane medica nelle ultime ore si è ritrovata faccia a faccia ad affrontare un chiarimento con Shaila Gatta dove esponendosi a rivelato delle novità. Mariavittoria infatti è riuscito nella Casa a stringere un ottimo legame d’amicizia con tutte le donne tranne con Shaila e con Yulia. Leggi anche–> Grande Fratello, aereo di coppia per Tommaso e Mariavittoria: la reazione del gieffino spiazza Ecco cosa è emerso dal confronto “Io sono una di quelle persone che sto molto con le persone che mi trovo bene” dichiara Mariavittoria. “Qua è una comunità” continua Shaila. 361magazine.com - Grande Fratello, l’inaspettata confessione di Mariavittoria: “Gli ho chiesto un aiuto” Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di giovedì 17 ottobre 2024)di. I consigli di Shaila Gattala scorsa notte ha affrontato una discussione con le gieffine della Casa. La giovane medica nelle ultime ore si è ritrovata faccia a faccia ad affrontare un chiarimento con Shaila Gatta dove esponendosi a rivelato delle novità.infatti è riuscito nella Casa a stringere un ottimo legame d’amicizia con tutte le donne tranne con Shaila e con Yulia. Leggi anche–>, aereo di coppia per Tommaso e: la reazione del gieffino spiazza Ecco cosa è emerso dal confronto “Io sono una di quelle persone che sto molto con le persone che mi trovo bene” dichiara. “Qua è una comunità” continua Shaila.

