Garante dell'Infanzia, fondi a 29 comuni per sport per minori fragili: ci sono anche Simeri Crichi, Sersale e Tusa (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'Autorità Garante per l'Infanzia e l'adolescenza ha finanziato 29 comuni italiani sotto 15 mila abitanti per promuovere nel territorio di riferimento attività sportive destinate ai minorenni di età compresa tra 6 e 17 anni. Si tratta, complessivamente, di 580 mila euro suddivisi tra 22 comuni del Mezzogiorno, uno del Centro Italia e sei del Nord. L'obiettivo è favorire la partecipazione ad

Attività sportive destinate ai minori - anche il messinese fra i 29 comuni finanziati dall'Autorità garante per l'infanzia - C'è anche Tusa fra i 29 comuni italiani sotto i 15mila abitanti che l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ha finanziato per promuovere nel territorio di riferimento attività sportive destinate ai minorenni di età compresa tra 6 e 17 anni. Si tratta, complessivamente, di 580 mila... (Messinatoday.it)

