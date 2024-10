Esposti in Procura a Ravenna per le alluvioni: indagini aperte su disastri in provincia romagnola (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La provincia di Ravenna è al centro di un’inchiesta giudiziaria dopo le devastanti alluvioni che hanno colpito il territorio negli ultimi 16 mesi. Sono circa quaranta gli Esposti presentati in Procura, sollevando interrogativi sulla gestione delle emergenze climatiche e sulla responsabilità di eventuali negligenze. Le indagini, avviate dalla Procura, mirano a chiarire le cause di questi eventi catastrofici e a prevenire futuri disastri. alluvioni del 2023 e del 2024: un’analisi degli eventi Negli ultimi mesi, la provincia di Ravenna ha subito due alluvioni devastanti nel maggio 2023 e un’altra a metà settembre dello stesso anno. Le prime due, ravvicinate, hanno spinto i cittadini a presentare oltre trenta Esposti, mentre una decina di denunce è stata raccolta in seguito all’alluvione di settembre. Gaeta.it - Esposti in Procura a Ravenna per le alluvioni: indagini aperte su disastri in provincia romagnola Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ladiè al centro di un’inchiesta giudiziaria dopo le devastantiche hanno colpito il territorio negli ultimi 16 mesi. Sono circa quaranta glipresentati in, sollevando interrogativi sulla gestione delle emergenze climatiche e sulla responsabilità di eventuali negligenze. Le, avviate dalla, mirano a chiarire le cause di questi eventi catastrofici e a prevenire futuridel 2023 e del 2024: un’analisi degli eventi Negli ultimi mesi, ladiha subito duedevastanti nel maggio 2023 e un’altra a metà settembre dello stesso anno. Le prime due, ravvicinate, hanno spinto i cittadini a presentare oltre trenta, mentre una decina di denunce è stata raccolta in seguito all’alluvione di settembre.

