"È svenuto?". Il boato e la paura, impensabile ad Affari Tuoi: mentre De Martino apre il pacco... (Di giovedì 17 ottobre 2024) Attimi di paura ad Affari Tuoi, dove in studio si è sentito un grosso boato. Tutto è accaduto nella puntata di mercoledì 16 ottobre, quando Stefano De Martino stava aprendo il pacco dell'Emilia Romagna con l'obiettivo di vedere cosa contenesse al suo interno. Ecco però che a un certo punto il conduttore si è pietrificato, stupito per quanto sentito. Il motivo? Un forte rumore appunto. "È svenuto qualcuno - ha subito chiesto preoccupato -. Ho sollevato il pacco e si è sentito un tonfo nello studio". Poi, è scoppiato a ridere. Meno felice la concorrente Francesca che subito ha pensato: "È un brutto presagio o porta fortuna?". A quel punto il conduttore di Rai 1 ha aperto il pacco. Al suo interno solo cento euro. Quanto è bastato a scatenare De Martino che ha ironizzato ancora su chi avesse prodotto quel rumore poco prima: "Sarà stato il dottore". Liberoquotidiano.it - "È svenuto?". Il boato e la paura, impensabile ad Affari Tuoi: mentre De Martino apre il pacco... Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Attimi diad, dove in studio si è sentito un grosso. Tutto è accaduto nella puntata di mercoledì 16 ottobre, quando Stefano Destavando ildell'Emilia Romagna con l'obiettivo di vedere cosa contenesse al suo interno. Ecco però che a un certo punto il conduttore si è pietrificato, stupito per quanto sentito. Il motivo? Un forte rumore appunto. "Èqualcuno - ha subito chiesto preoccupato -. Ho sollevato ile si è sentito un tonfo nello studio". Poi, è scoppiato a ridere. Meno felice la concorrente Francesca che subito ha pensato: "È un brutto presagio o porta fortuna?". A quel punto il conduttore di Rai 1 ha aperto il. Al suo interno solo cento euro. Quanto è bastato a scatenare Deche ha ironizzato ancora su chi avesse prodotto quel rumore poco prima: "Sarà stato il dottore".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Prima il boato - poi la caduta : paura per la frana a Predazzo - Frana di sassi e roccia nella tarda serata di sabato a Coronelle di Predazzo. Poco dopo le 22 in tanti hanno sentito un forte boato arrivare dalla montagna, allertando i vigili del fuoco. I tecnici hanno subito azionato i droni e le cellule fotoelettriche per illuminare a giorno l’area... (Trentotoday.it)

Misterioso boato a Roma come un terremoto - ma non è un sisma : paura tra i residenti - le reazioni sui social - In tanti nella zona di Roma hanno sentito un boato, come un terremoto: tam tam sui social, ma non risulta nessuna scossa. (Notizie.virgilio.it)

“Un boato nella notte - terremoto in Italia. Paura - . 5, localizzata a circa tre chilometri a nord-est di Pinasca, a una profondità di nove chilometri. Il comune più vicino all’epicentro è Cumiana, situato a circa dieci chilometri, con una popolazione di poco meno di 8mila abitanti, mentre la città di Pinerolo, con i suoi 35mila abitanti, dista un chilometro in più. (Thesocialpost.it)